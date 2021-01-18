İnegölspor, Samet Günhan'la anlaştı



Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa) (DHA) - Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, 2'nci Lig ekiplerinden Turgutluspor´dan orta saha oyuncusu Samet Günhan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine İnegölspor yönetim kurulu üyeleri Volkan Kardaş ile Ali Ezim katıldı.

İmza töreni sonrası konuşan Kardaş, şunları söyledi: "Öncelikle Samet kardeşimize kulübümüze geldiği için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldi sefalar getirdi. Samet kendini bu liglerde ispat etmiş bir futbolcu. Yıllardır bu ligde ve şampiyonluklarda yaşadı. Geldiği takımda da zaten kaptandı. Samet yeteneğiyle ön plana çıktı. Sağ olsun teklifimizi de geri çevirmedi. Bu sene ve önümüzdeki senede inşallah bize katkı vererek üst lige çıkmamıza yardım edecek. İnşallah o da kazanacak bizde. Anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Samet Günhan ise "Ben İnegöllüyüm, İnegölspor altyapısında yetiştim. İnegölspor altyapısında oynarken, hepimizin hayali bir gün İnegölspor formasını profesyonel olarak giyinmekti. Burada profesyonel olamamıştım. Dışarıda profesyonel oldum. Uzun yıllardır da dışarıda oynuyorum. Ama İnegölspor´da oynamak, geri dönmek hep aklımda vardı. O günde bu zamana nasip oldu. Çok mutluyum. Beni buraya kazandıran yönetime, beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Burada güzel bir ortam güzel bir takım var. Bu yıl ve önümüzdeki yıl hedefler doğrultusunda katkı vermeye geldim. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Çok mutluyum. İnegölspor taraftarları bu ligde her zaman adından söz ettirmiştir. İnegölspor zaten bu ligin ağabeyidir. Taraftara inşallah bu sene ve önümüzdeki sene güzel futbol izlettireceğiz. Bizi takip etsinler. Şimdiden onlara da desteklerinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

2021-01-18 22:33:16



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