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Karşı şeride geçmek isteyen tır şarampole uçtu: 1 yaralı

İHA

Karşı şeride geçmek isteyen tır şarampole uçtu: 1 yaralı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan tır şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, YalovaBursa yolunda seyir eden Selahattin Y. idaresindeki kum yüklü 34 KG 874 plakalı tır, karşı şeride geçerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkarttığı yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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