Ağabey tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Bursa’nın İznik ilçesinde ağabeyi tarafından bıçakla yaralanan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kardeşini bıçaklayan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

Olay, İznik İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. (27), kardeşi S.A. (19) ile Eşrefzade Mahallesi Bent Sokak'taki evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.A. kardeşini bıçakladı. Kardeşini bıçakladıktan sonra polis merkezine giden F.A., polislere elini aynanın kestiğini söyledikten sonra bayıldı. F.A, polis ekipleri tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra eve giden kuzeni, S.A'nın kanlar içinde yerde yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı genci İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. S.A. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen F.A'nın hastanedeki ilk ifadesinde kardeşini bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.