Erdem pazarcılarla protokol imzaladı

Nilüfer Belediyesi, Bursa Seyyar Pazarcılar Odası ve Bursa Yaymacılar Odası ile Nilüfer’deki pazar yerleri için protokol imzaladı. Pazar yerlerinin işletilmesi, işgaliye bedellerinin oda tarafından toplanması ve işletme hakkının kullanımı hakkındaki protokol bir yıl geçerli olacak.

Nilüfer Belediyesi, ilçedeki pazar yerlerinin kullanımı ile ilgili yaklaşık 3 bin pazarcıyı ilgilendiren iki ayrı protokole imza attı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu ve Bursa Yaymacılar Odası Başkanı Fahrettin Tüccaroğlu ile birlikte Nilüfer Belediyesi Halk Evi’ndeki makamında bir araya geldi. Turgay Erdem ve iki oda başkanının imzaladığı protokol, ilçe sınırları içinde haftanın belirli günlerinde kurulan 30 sebze ve meyve pazarı ile 5 giyim pazarında, tüketici memnuniyetini artırmayı, ürün ve pazar donatılarının kalitesini artırmayı ve geliştirmeyi amaçlıyor. Protokol, denetimin kolay ve sürdürülebilirliğini, pazarcıların tüketiciyle sağlıklı ve güvenli ürün satışının sağlanabilmesini de kapsıyor. 2021 yılı boyunca geçerli olacak protokol ayrıca tüketici ve pazarcı esnafını, çevre uyumunun, estetiğin sağlandığı semt pazarlarında buluşturmayı ve pazar yerlerindeki atıkların daha muntazam toplanmasını hedefliyor.

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