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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burkay: “Ekonomideki reform adımları önemli motivasyon kaynağı olacak”

İHA

Burkay: “Ekonomideki reform adımları önemli motivasyon kaynağı olacak”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, pandemi sonrası iş dünyasının en önemli motivasyon kaynağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başta hukuk, demokrasi ve ekonomi alanında atılacak reform adımları olduğunu söyledi.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ekonomide yeni döneme dair açıklamalarda bulundu. Geçen cuma günü Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu olarak Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomide reform çalışmalarına yönelik önemli mesajlar verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı’nın yatırım, üretim, ihracat ve istihdam olmak üzere 4 ana konuya vurgu yaptığını ifade eden Başkan Burkay, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu 4 ana unsurun yeni dönemde ekonominin olmazsa olmazları olacağını ifade etti. Bu alanda yapılacak çalışmaları bizlerle paylaştı. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları 2021 yılı ve sonrası için Türkiye ekonomisine yönelik umutlarımızı artırdı.” diye konuştu.
Yeni normalde yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik atılacak adımların büyük önem arz ettiğini kaydeden Başkan Burkay, bu noktada önemli unsurlardan birinin finansmana erişim ve finansman maliyetleri olduğuna dikkati çekti. “Tedarik zincirindeki değişimle birlikte Türkiye’de gerçekten büyük bir yatırım iştahı ve arzusu var.” diyen Başkan Burkay, “Bu, dış piyasalardan gelen talepler doğrultusunda şekillenen bir süreç. Ancak yatırım yapabilmek için uygun maliyetli ve uzun vadeli yatırım finansmanı gerekiyor. Toplantıda bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. Bu konuda özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerekli çalışmaların yapıldığını, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı yeni bir süreci başlatma noktasında finansman kaynaklarının iş dünyasının kullanımına sunulacağını ifade ettiler.” dedi.
Bankalara çağrı
Pandeminin firmaların nakit akışında ve finansal rasyolarında bozulmaya yol açtığını kaydeden Başkan Burkay, bu bozulmaların telafi edilmesi noktasında ilave tedbirler talep ettiklerini de aktardı. Bankaların son dönemde uyguladığı yüksek kredi faizlerinin yatırım iştahını etkilediğini ifade eden İbrahim Burkay, “TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun belirttiği gibi bankalar, kredi faizlerini maliyetlerindeki artışın çok üzerinde artırarak, büyümeye destek değil köstek oluyorlar. Yüksek faizler şu anda iş dünyasının belini bükmüş durumda. Yeni normale geçişte hem özel hem de kamu bankalarının sanayicilerimizin yanında yer almalarını bekliyoruz.” dedi.
Pandeminin sadece Türkiye’yi değil tüm dünyayı derinden etkilediğini kaydeden İbrahim Burkay, bu süreçte gelişmiş ekonomilerin dahi önemli bir daralma yaşadığına dikkati çekti. Başkan Burkay, “2020 yılı zorlu bir yıl oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Hükümetimiz tarafından uygulanan proaktif politikalar, bütün sektörlerde, bütün meslek gruplarında birçok sıkıntıyı daha başlamadan durdurmayı hedefleyen bir anlayış doğrultusunda gerçekleşti. Özel sektörle çok yakın çalışmalar yapıldı. Bütün bakanlıklarımız canla başla çalıştılar. Bu dönemde avantajlı sektörler olduğu gibi dezavantajlı sektör gruplarımız da oldu. Özellikle hizmet sektöründe restoran ve kafeler ile konaklama ve perakende sektörlerinde pandemi tedbirlerinden olumsuz etkilenen ciddi bir kesim bulunuyor. Hükümetimizin ortaya koymuş olduğu hem kira yardımı hem de bir kısım hibe desteği işletmelerimize nefes aldırdı. Fakat bu süreçler uzadığı takdirde bu kesimin ilave destek paketlerine ihtiyacı bulunuyor.” diye konuştu.
Lokantalarda HES kodu ile çalışma teklifi
Türkiye’de vaka sayılarının azalması ile bu sektörlerde hareketliliğin başlayacağına inandıklarını kaydeden Başkan Burkay, “Lokanta, restoran, pastane gibi işletmeler kısıtlama olmayan dönemlerde hem gelal hem de online sipariş hizmeti verebiliyor. Ancak sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemde ise sadece paket servis hizmeti veriyor. Bu firmaların hızlı bir şekilde toparlanmalarına imkan sağlanması adına HES kodu sorgulaması yapılmak şartıyla yemeiçme faaliyetlerine yeniden izin verilmesinin faydalı olacağına inanıyoruz.” dedi.

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