Bursa buz tuttu, sıcaklık eksi 18’i gördü

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Bursa’da gece saatlerinde termometreler eksi 18 dereceyi gösterdi.

Son yılların en soğuk kış mevsimin yaşandığı Bursa’nın dağ ilçelerinden olan Büyükorhan’da termometreler eksiyi gördü. Meteorolojik verilere göre gece saatlerinde ilçede hava sıcaklığı eksi 18 dereceye kadar düştü. Yolların ve kaldırımların buz tuttuğu Bursa’da soğuk havanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.