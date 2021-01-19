Özkan’dan sağlıkçılara teşekkür

Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Muzaffer Şenveli ile bir araya gelen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Başkan Ali Özkan, makamında Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Muzaffer Şenveli ile bir araya geldi. görüşmede, küresel salgın covid19 başta olmak üzere ilçede sağlık ekiplerince yürütülen çalışmalar ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özkan, “Pandemi ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana, sağlık ekiplerimizle sürekli istişare halindeyiz. Ve ilçemizde bu salgının etkilerini en aza indirmek için titiz çalışmalar gerçekleştirdik, bunları sürdürmeye de devam ediyoruz. Hizmetlerin aksamaması için çeşitli konularda sağlık ekiplerimize desteklerimiz oldu. Bu anlamda ilçe sağlık müdürlüğümüz ve ilçe hastanemizle birlikte, verilen etkin mücadele sayesinde Karacabey’de salgının çok şükür ciddi boyutlara ulaşmamasını sağladık. Ben bu anlamda tüm sağlık çalışanlarımızı yürekten kutluyor ve ilçe halkımız adına onlara teşekkür ediyorum” dedi.

Karacabey Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Muzaffer Şenveli de desteklerinden ötürü Belediye Başkanı Ali Özkan’a teşekkür ederken, salgın sona erene kadar hep birlikte ortak mücadeleye devam etme çağrısında bulundu.

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