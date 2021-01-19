Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı



Derya EVREN/ BURSA (DHA)BURSA´da jandarma ekipleri havaların soğumasıyla yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ile Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi´ne bağlı ekipler, havaların soğumasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçti. Ekipler, hayvanların aç kalmaması için çok sayıda bölgeye yem ve mama bıraktı.

Harmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ile Harmancık Kaymakamlığı da ortak çalışmayla aç kalan kuşlar için tedbir aldı. Jandarma ekipleri, kaymakamlık tarafından alınan yemleri kuşların ulaşabileceği yerlere bırakıp, hayvanların beslenmesine yarımcı oldu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2021-01-19 12:48:56



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