İsabey’e 150 sosyal konut

Toplu Konut İdaresi’nin yurt genelinde başlattığı 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Yıldırım’da 150 konut İsabey Mahallesi’nde yapılarak hak sahiplerine teslim edilecek.

TOKİ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 81 ilde 100 bin sosyal konut projesi başlattı. Proje bütün hızıyla sürerken, Bursa’da da ilçelerde sosyal konut yapılacak. Yıldırım’da da bu kapsamda 150 konut inşa edilecek. Yıldırım Belediyesi, yapılacak 150 konut için elini çabuk tutarak yaptığı çalışma sonucunda İsabey Mahallesi’nde Hazine’ye ait yeri belirledi ve TOKİ’ye bildirdi. TOKİ’de burada ihale yaparak konutların yapımına başladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, TOKİ’nin başlattığı 100 bin sosyal konut projesi ile ilgili ilçeye yapılacak 150 konut için hemen çalışma başlattıklarını belirterek, “İsabey Mahallesi’nde Vakıfköy Kent Parkı karşısında Hazine’ye ait yeri tespit ederek TOKİ’ye bildirdik. TOKİ’de yaptığı çalışma sonucunda ihaleye çıktı ve bölgede 250 konut yapımına başladı. Bu konutların 150’si daha önce çekilen kurada isimleri çıkan vatandaşlarımıza teslim edilecek. Kalan konutlar ise şehit yakınları ve Bursa Yetimleri’ne Sahip Çıkıyor Derneği çatısı altındaki dar gelirli vatandaşlarımıza satılacak. Proje kapsamında Bursa’nın birçok ilçesinde sosyal konut yapılacak. Biz Yıldırım Belediyesi olarak hızlı davrandık ve yer konusunda TOKİ’ye yardımcı olduk. Konutlar kısa sürede tamamlanarak hemşerilerimize teslim edilecek. Ben dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bu proje için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.