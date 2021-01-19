Nilüfer’de karla mücadele seferberliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’de karla mücadele seferberliği

İHA

Nilüfer’de karla mücadele seferberliği

Nilüfer Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına geçen haftadan bu yana aralıksız devam ediyor.
Bursa’da geçen hafta etkili olmaya başlayan kar yağışı ile birlikte Nilüfer Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri aralıksız çalışıyor. Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki karla mücadele ekipleri geçen hafta perşembe akşamı başlayan kar yağışıyla birlikte görev başında. 100 kişilik karla mücadele ekibi, iki vardiya halinde 24 saat yol açma ve tuzlama çalışması yapıyor. Ekipler 12 kar küreyici, 7 tuzlama makinesi ile Nilüfer’in kırsal mahalleleri de dâhil olmak üzere ağırlıklı olarak kent merkezindeki ana güzergâhlarda, toplu taşıma araçlarının güzergâhlarında, sokaklarda çalışmaları sürdürüyor. Ekipler özellikle, kent merkezinde buzlanan yollarda aralıksız olarak tuzlama yapıyor.
Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı yaklaşık 200 kişilik mevkici de kaldırımlarda, üst geçitlerde ve yayaların yoğun olduğu bölgelerde tuzlama ile kar temizleme çalışması yapıyor. Mevkiciler, kamu kurumlarının önlerinde, kaldırımlarda, üst geçit ve alt geçit giriş çıkışlarında, ibadethane girişlerinde buzları kırarak, yayaların güvenliğini sağlıyor.
Nilüfer Belediyesi’ne bağlı 4 mobil ekip de, acil durumlara müdahale için görev başında.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

350 kişilik kar timi görev başında Buzlanmaya ânında müdahale Başkan Dündar’dan işçilere sıcak çorba
YEREL HABERLER 350 kişilik kar timi görev başında Buzlanmaya ânında ...
Dişini çeken hekimi bıçaklayan gencin cezasında indirim Hastanede doktora yönelik bıçaklı saldırısından dolayı 11 yıl hapse çarptırılan gencin cezası İstinaf Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 aya düşürüldü
YEREL HABERLER Dişini çeken hekimi bıçaklayan gencin cezasında ...
İsabey’e 150 sosyal konut
YEREL HABERLER İsabey’e 150 sosyal konut
Bursa buz kesti, güvercin donarak telef oldu
YEREL HABERLER Bursa buz kesti, güvercin donarak telef oldu
İmar dışı bölgelere doğalgaz müjdesi
YEREL HABERLER İmar dışı bölgelere doğalgaz müjdesi
İnegöl'de sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kaza kamerada
YEREL HABERLER İnegöl'de sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen ...
Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
Yaban hayvanlarına jandarma şefkati
YEREL HABERLER Yaban hayvanlarına jandarma şefkati
Bursa'da kar eğlencelerine sosyal medya ilgisi
YEREL HABERLER Bursa'da kar eğlencelerine sosyal medya ilgisi
Bursaspor kamp çalışmalarına ara verdi
YEREL HABERLER Bursaspor kamp çalışmalarına ara verdi
Ticaret Odasından öğrencilere tablet
YEREL HABERLER Ticaret Odasından öğrencilere tablet
Özkan’dan sağlıkçılara teşekkür
YEREL HABERLER Özkan’dan sağlıkçılara teşekkür
Kıvanç Lojistik yeni yıla hızlı başladı
YEREL HABERLER Kıvanç Lojistik yeni yıla hızlı başladı
Bayram: “2021’e umutla bakıyoruz”
YEREL HABERLER Bayram: “2021’e umutla bakıyoruz”
Bursa buz tuttu, sıcaklık eksi 18’i gördü
YEREL HABERLER Bursa buz tuttu, sıcaklık eksi 18’i gördü
Bursaspor’da Burak Altıparmak belirsizliği
YEREL HABERLER Bursaspor’da Burak Altıparmak belirsizliği
Burkay: “Ekonomideki reform adımları önemli motivasyon kaynağı olacak”
YEREL HABERLER Burkay: “Ekonomideki reform adımları önemli ...
Erdem pazarcılarla protokol imzaladı
YEREL HABERLER Erdem pazarcılarla protokol imzaladı
Başkan ‘Milli’lere moral turunda
YEREL HABERLER Başkan ‘Milli’lere moral turunda
Türkiye'nin Venedik'i Gölyazı'nın yaz ve kış hali aynı karede
YEREL HABERLER Türkiye'nin Venedik'i Gölyazı'nın yaz ve kış hali ...
En şanslı geyikler...Üniversite bakıyor, milli parklar besliyor Uludağ Üniversitesi Ormanları’nda Veteriner Fakültesi uzmanlarının bakımlarını yaptığı kızıl geyikler, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar 2.Bölge Müdürlüğü ekiplerince özel yemle beslendi 2020 baharında dünyaya gelen yavru geyikler ilk kez karla tanışırken, karınlarını doyuran 42 geyik drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER En şanslı geyikler...Üniversite bakıyor, milli ...
Bursa’da traktöre takılan patenci çocukların tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Bursa’da traktöre takılan patenci çocukların ...
Sessiz ve karlı Bursa’dan muhteşem manzaralar
YEREL HABERLER Sessiz ve karlı Bursa’dan muhteşem manzaralar
(Özel) 2600 yıllık geçmişi var...Küçük Venedik karlar arasında böyle görüntülendi Türkiye'de başka örneği yok
YEREL HABERLER (Özel) 2600 yıllık geçmişi var...Küçük Venedik karlar ...