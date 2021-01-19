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Denizden haç çıkarma ayinine kar engeli Rum Patriği Bartholomeos -10 derece olan deniz suyuna giren olmayınca haçı denize iple salıp geri çekti

İHA

Denizden haç çıkarma ayinine kar engeli Rum Patriği Bartholomeos -10 derece olan deniz suyuna giren olmayınca haçı denize iple salıp geri çekti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da katıldığı denizden haç çıkarma ayini dondurucu soğuğa takıldı. Eksi 10 derece olan deniz suyuna haç çıkarmak için giren olmayınca patrik iple bağladığı haçı suya atıp geri çekti.
Hıristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftizi münasebetiyle Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Trilye beldesinde her sene 19 Ocak'ta gerçekleştirilen denizden haç çıkarma ayinine bu yıl Ukrayna Başkonsolosu Dr. Sergiy (Serhii) Revenko ile ailesi ve İtalya Metropoliti ve ailesi katıldı. Trilye'de eski adı Hagios Basileios Kilisesi olan ve şu an kültür merkezi olarak kullanılan yapıda ayin düzenlendi. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Jandarma ekipleri iskele etrafında güvenlik tedbiri aldı. Yaklaşık 4 saat süren ayinin ardından denizden haç çıkarma töreni için Trilye merkezinden iskeleye kadar yüründü.
Mudanya Belediye Bandosu eşliğinde yürüyen Fener Rum Patriği Bartholomeos ve yanındaki heyet Trilye halkı tarafından merakla izlendi.

Deniz suyu 10 olunca iple bağlı haçı suya atıp geri çektiler
Dondurucu soğuk sebebiyle Triyle'de düzenlenen haç çıkarma ayininde suya giren olmadı. İple bağlanan haç patrik tarafından suya atılıp bir süre sonra geri çekildi. Trilye iskelesinin üzerinde kurulu kürsüye çıkan Bartholomeos ayine burada devam etti. Daha sonra denize yanında getirdiği şişeden su döken patrik, elindeki haçı beyaz bir kurdele ile bağlayıp suya attı. Bir süre suda bekletilen haç daha sonra kurdele geri çekilerek sudan çıkarıldı. Ayinin tamamlanmasının ardından patrik makam aracına binerek Trilye'den ayrıldı. Bu yıl Haliç'te yapılan ayine de pandemi sebebiyle 2 kişi katılmıştı.

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