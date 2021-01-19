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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegölspor'da Şahin dönemi

İHA

İnegölspor'da Şahin dönemi

İnegölspor, Teknik Direktör Özgür Şahin ve ekibi ile anlaştı. Şahin’in yardımcılıklarını ise Caner Taban, Selahattin Esen, Celalettin Barut, Suat Güneş ve Cihan Mert Cengiz yapacak.
Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, “Bildiğiniz gibi sezona Osman Özdemir hocamızla başlamıştık. Osman hocamızla 5 hafta sonra ayrılık yaşamıştık. Ardından Cüneyt Biçer hocamızla devam ettik. Onla da 12. hafta sonunda yollarımızı ayırdık. Önümüze birçok hoca ismi geldiği halde biz takımımızı altyapı hocamız Özgür Şahin’e emanet ettik. Takımımızı Özgür hocamıza emanet ettiğimizde şunu söylemiştim “Hocam 3 hafta ne olursa olsun senin arkanda duracağız. Olumlu sonuçlar neticesinde sizinle devam etmek istiyoruz” dedim. Hamdolsun Özgür hocamız 6 haftada topladığı 11 puanla takımımızı yukarı çıkarttı. Özgür hocam ve ekibi takımımızı psikolojik olarak çok iyi hazırladı. Bu görevi hak ettiklerine inanıyoruz. Yani hocamız ve ekibi kendi bileklerinin gücü ile görevi bizim elimizden hakkıyla aldılar. Bizde bu görevi vermekte hükümlüydük. Çünkü bizde hakkı savunuyoruz. Yani hocamız ve ekibi ile sezon sonuna kadar devam etme kararı aldık. Özgür hocamız 21 seneden beri İnegölspor’umuzun her bölümünde hizmet etmiştir. Gerek A takımda yardımcı hocalık yapmıştır gerek altyapıda görev yapmıştır. Bundan sonraki yıllarda yine Özgür hocamızla yolumuza devam edeceğiz. A takım olmasa bile hocamız kulübümüzde görevine devam edecektir” dedi.
Teknik Direktör Özgür Şahin ise, “Bildiğiniz gibi göreve geldiğimiz bu süreç kolay bir süreç değildi. Ben başta Kani başkanımız olmak üzere değerli yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Takım sondan 3. pozisyonda ve altyapı sorumlusunu takımın başına veriyorsunuz. Yani olumsuz gittiği andaki bütün eleştirilerin artarak devam edeceği bir pozisyonda, bize bu görevi verdiler. Bizde bize güvenenleri aldığımız sonuçlar ile mahcup etmediğimizi düşünüyoruz. Burada takım oyuncularımızın ortaya bir karakter koyması, tepki koyması, bizim yanımızda olmaları önemliydi. Başta takım kaptanımız Metin Yüksel olmak üzere bütün sporcularıma teşekkür ediyorum. Ortada bir başarı varsa bir kişinin başarısı değil. Oyuncularımızla beraber teknik ekipteki arkadaşlarımız, yönetim kurulumuz, personelimiz, altyapımız ve taraftarlarımız hepimiz birlik olduk. Ben şimdi sosyal medyadan takip ediyorum 1 taraftarımız hakemle ilgili bilgi veriyor, 1 taraftarımız maç analizi yapıyor. Başkanımız rakip takımlardan rapor alıp veriyor. Yani bu birliktelik başarı hep beraber oluşuyor. Ben bunu sağladığımızı düşünüyorum. Buda sahaya ve sonuçlara yansıyor. Hekimoğlu maçıyla başlayan İnegölspor’un 90 dakika oyuna hükmettiği müsabakalar oynadık. Sadece Ankara Demir maçını biraz kıyıya koyuyoruz. Buda arka arkaya maç oynamamızın vermiş olduğu yorgunluktan dolayı bazı şeyler oldu. O maçı da kazanabilirdik. Daha fazla puanda alabilirdik ama her şeyde bir hayır vardır diye düşünüyorum. İkinci yarı hazırlıklarına da yarın itibariyle başlıyoruz. İkinci devre için az bir süre kaldı. Daha önce İnegölspor’un kaybetmeme ve kazanma alışkanlığını kazanması gerektiğini söylemiştim. Sporcularımızda bunu en iyi şekilde yapıyorlar. İnegölspor puantaj da daha yukarı gidecek diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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