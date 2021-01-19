Bağ evine giren hırsızlar yakalandı



Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa),(DHA) BURSA´da bir bağ evinden hırsızlık yapan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atariye Mahallesi´ndeki bir bağ evinde yaşanan hırsızlık olayının ardından soruşturma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Okan E. (31), Feridun D.(27), İsmail D.(30) ve Eray İ. (29) olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte çaldıkları 2 av tüfeği, 1 televizyon,1 köstekli saat, 500 fişek, 1 kaset çalar, 1 plak çalar ile 500 dolar ve 4000 TL ele geçirildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Okan E., Feridun D. ve İsmail D. tutuklandı. Eray İ. ise, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2021-01-19 17:33:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.