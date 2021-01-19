Bursaspor’da Recep Aydın’la yollar resmen ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Recep Aydın’la yollarını ayırdı. Tecrübeli futbolcu, "1,5 yıl boyunca formasını gururla taşıdığım Bursaspor’dan bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum" açıklamasını yaptı.
Bursaspor’da ilk ayrılık resmen gerçekleşti. Yeşilbeyazlı kulüp, tecrübeli futbolcu Recep Aydın’la karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı. 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1,5 yıl boyunca formasını gururla taşıdığım Bursaspor’dan bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Değerli başkanımıza, yönetimimize hocalarıma ve Bursaspor taraftarına teşekkürü borç bilirim. Ve takım arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim Her şey o güzel gönlünüzce olsun. Hepinizi çok seviyorum" dedi.
Recep Aydın, Bursaspor formasıyla toplam 33 resmi maça çıkarken, 4 gol attı, 6 da asist yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.