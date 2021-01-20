Aşkını karlara böyle çizdi Bursa'da bir otomobilin karla kaplı yolda manevra yaparken yerde çizdiği çift kalp motifi güvenlik kamerasına yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşkını karlara böyle çizdi Bursa'da bir otomobilin karla kaplı yolda manevra yaparken yerde çizdiği çift kalp motifi güvenlik kamerasına yansıdı

İHA

Aşkını karlara böyle çizdi Bursa'da bir otomobilin karla kaplı yolda manevra yaparken yerde çizdiği çift kalp motifi güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobilin karla kaplı yolda manevra yaparken yerde çizdiği çift kalp motifi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü, izleyenlere "aşkını karlara yazdı, farkına bile varmadı" dedirtti.
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası geçirdiğimiz soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak bir görüntü kaydetti. Sabahın erken saatlerinde aracıyla yola çıkan bir kişi kameranın bulunduğu alanda tamamen karlı kaplı alanda geri manevra yaparken farkında olmadan tekerlekleri yan yana iki kalp figürü çizdi. Olan bitenden haberi bile olmayan sürücü yoluna devam etti. Güvenlik kamera kayıtlarından görüntüleri izleyen iş yeri sahibi aşkını karlara yazdı farkına bile varmadı notuyla sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuruma noktasına gelen Gölbaşı Barajı'nın su seviyesi yağışlarla arttı
YEREL HABERLER Kuruma noktasına gelen Gölbaşı Barajı'nın su seviyesi ...
İşçileri almaya giden servis otobüsü alevlere teslim oldu Facianın eşiğinde dönüldü, o anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER İşçileri almaya giden servis otobüsü alevlere teslim ...
Alt geçit kamyonete geçit vermedi
YEREL HABERLER Alt geçit kamyonete geçit vermedi
Bursa'da iki katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Bursa'da iki katlı binanın çatısında çıkan yangın ...
2 katlı evde çıkan yangın yan binalara sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER 2 katlı evde çıkan yangın yan binalara sıçramadan ...
Bursaspor’da Recep Aydın’la yollar resmen ayrıldı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Recep Aydın’la yollar resmen ayrıldı
Kardeşini 25 yerinden bıçaklamış
YEREL HABERLER Kardeşini 25 yerinden bıçaklamış
Kardeşini 25 kez bıçaklayarak öldüren ağabey, tutuklandı
YEREL HABERLER Kardeşini 25 kez bıçaklayarak öldüren ağabey, ...
Bursa, su tasarrufunda kararlı
YEREL HABERLER Bursa, su tasarrufunda kararlı
Bağ evine giren hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Bağ evine giren hırsızlar yakalandı
Ehliyetsiz sürücüsünün çarptığı kadına, ilk müdahaleyi başhekim yaptı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücüsünün çarptığı kadına, ilk ...
İnegölspor'da Şahin dönemi
YEREL HABERLER İnegölspor'da Şahin dönemi
Bağ evini soyan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER Bağ evini soyan hırsızlar tutuklandı
Bursa’da itfaiye ekiplerinin zor anları Bursa’da 5 katlı apartmanda meydana gelen yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri bilinçsiz parklanma sonucu zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Bursa’da itfaiye ekiplerinin zor anları Bursa’da 5 ...
İnegölspor, Özgür Şahin ve ekibi ile anlaştı
YEREL HABERLER İnegölspor, Özgür Şahin ve ekibi ile anlaştı
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadına ilk müdahaleyi başhekim yaptı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadına ilk müdahaleyi ...
Denizden haç çıkarma ayinine kar engeli Rum Patriği Bartholomeos -10 derece olan deniz suyuna giren olmayınca haçı denize iple salıp geri çekti
YEREL HABERLER Denizden haç çıkarma ayinine kar engeli Rum Patriği ...
Bursa'nın ilk atık merkezi, yıllık 2 bin ton atığı geri kazandırdı
YEREL HABERLER Bursa'nın ilk atık merkezi, yıllık 2 bin ton atığı ...
Diş hekimini bıçaklayıp, 11 yıl 8 ay hapis cezası verilen sanığı, istinaf mahkemesi tahliye etti
YEREL HABERLER Diş hekimini bıçaklayıp, 11 yıl 8 ay hapis cezası ...
İnegöl yollarına makyaj
YEREL HABERLER İnegöl yollarına makyaj
Balabanlı kadınlar kooperatif kuruyor
YEREL HABERLER Balabanlı kadınlar kooperatif kuruyor
Buz ve siste kazalar kaçınılmaz oldu
YEREL HABERLER Buz ve siste kazalar kaçınılmaz oldu
Karda kışta sokak hayvanlarını unutmadılar
YEREL HABERLER Karda kışta sokak hayvanlarını unutmadılar
Girit Mahallesi ve Mütareke Meydanı 2. etap projesi başlıyor
YEREL HABERLER Girit Mahallesi ve Mütareke Meydanı 2. etap projesi ...