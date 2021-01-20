Aşkını karlara böyle çizdi Bursa'da bir otomobilin karla kaplı yolda manevra yaparken yerde çizdiği çift kalp motifi güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobilin karla kaplı yolda manevra yaparken yerde çizdiği çift kalp motifi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü, izleyenlere "aşkını karlara yazdı, farkına bile varmadı" dedirtti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası geçirdiğimiz soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak bir görüntü kaydetti. Sabahın erken saatlerinde aracıyla yola çıkan bir kişi kameranın bulunduğu alanda tamamen karlı kaplı alanda geri manevra yaparken farkında olmadan tekerlekleri yan yana iki kalp figürü çizdi. Olan bitenden haberi bile olmayan sürücü yoluna devam etti. Güvenlik kamera kayıtlarından görüntüleri izleyen iş yeri sahibi aşkını karlara yazdı farkına bile varmadı notuyla sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

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