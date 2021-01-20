Buzlanan yolda devrilen bisikletin sürücüsü, yaralandı

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA'nın İnegöl ilçesinde Yılmaz Oğurlu (18) adlı genç buzlanan yolda devrilen bisikletinden düşerek, yaralandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi´nde meydana geldi. Yılmaz Oğurlu'nun kullandığı bisiklet, buzlu yolda devrildi. Bisikletten düşen Oğurlu, yaralandı.

İhbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği saptanan genç, yoğun bakıma alındı. Yılmaz Oğurlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-01-20 09:36:32



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