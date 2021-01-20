Donmuş süs havuzu üzerinde "yürürüm" iddiası hüsranla bitti Bursa'da donmuş havuzun üzerinde yürüyebileceğini iddia eden genç, buz kırılınca havuzun içine düştü. O anlar kameraya yansıdı

Bursa'da donmuş havuzun üzerinde yürüyebileceğini iddia eden genç, buz kırılınca havuzun içine düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ulucami'nin yanındaki Orhan Parkı'nda bulunan ve tüm Bursalılarca bilinen büyük süs havuzu şiddetli kar ve dondurucu soğun ardından buz tuttu. Buzun üzerinde yürüyebileceğini iddia eden bir genç, arkadaşlarının tüm vazgeçirme çabasına rağmen havuzun üzerine çıktı. 45 adım atarak havuzun ortasına kadar gelen genç, karşıya geçmesine 3 adım varken buz birden kırılınca ne yapacağını şaşırdı. Önce bir ayağı suya giren genç, buz iyice kırılınca beline kadar suya gömüldü. Üşüyen genç "imdat" diye bağırırken arkadaşları ise kahkaha attı. O anlan cep telefonu ile de kaydedildi.

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