Susuz kalan kedinin buzu yalaması objektiflere yansıdı Sokak hayvanları için çağrı: "Onları görmezden gelmeyelim"

Havaların soğumasıyla birlikte çetin kış şartları insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Dondurucu soğukların gelmesiyle sokak hayvanları içinde yaşam şartları ağırlaşmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün zirai don uyarısının ardından dün Bursa’da çekilen bir fotoğraf karesi bunun en önemli göstergesi oldu. Donmuş ve gün boyu erimeyen küçük su birikintileri sokak hayvanlarını susuz bıraktı. Aksam saatlerinde bir kedinin susuzluğunu yenmesi için buzu yalaması objektiflere yansıdı.

Fotoğrafı "Onları görmezden gelmeyelim!" diyerek sosyal medya hesabından paylaşan Zafer Peker, "Çetin kış şartlarında hem yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlara bir kap su ve yiyecek vermeyi unutmayın. Sokak hayvanlarının su kaynağı olarak kullandıkları küçük su birikintileri soğuk havalarda donduğu için bu hayvanlar maalesef su ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Kapı önlerine su kapları bırakarak onların kolayca suya ulaşmasını sağlayabiliriz. Kutudan bir kulübe yapıp barınmalarını sağlayabilirsiniz. Kuşlar için pencerenizin önüne ekmek kırıntıları serpebilir veya ağaçlara ekmek asabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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