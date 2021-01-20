Huzurevinde ilk doz Covid-19 aşısı yapıldı

Covid19 ile mücadele kapsamında Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’nde kalanlar ile buradaki personel de aşılandı.

Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen “Covid19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi” kapsamında ülke genelinde sağlık çalışanları ile başlatılan aşılama çalışmalarının ikinci adımı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevleri gibi kuruluşlarda başladı. Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’nde kalan huzurevi sakinleri ile personele de Covid19 aşısı uygulandı.

Sağlık ekiplerinin önlemler altında gerçekleştirdiği CoronaVac aşısının ilk dozu, huzurevi sakinleri ve personelden onam alındıktan sonra uygulandı. Programa göre 28 gün sonra da ikinci doz aşı uygulanacak.

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