112 filosu güçlenmeye devam ediyor Bursa’ya 10 ambulans daha geldi

Sağlık Bakanlığı tarafından Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne 10 ambulans daha tahsis edildi.

Bursa’daki acil sağlık hizmetleri yenilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde hizmete giren 18 ambulansa ilave olarak, 4’ü 4X4 olmak üzere 10 tam donanımlı ambulans daha acil filosuna katıldı. Böylece son iki ayda gelen 28 ambulans ile il genelinde 112 istasyonlarında görev yapan ambulans sayısı 148’e çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa 112’nin gerek kentsel, gerek kırsal vakalara ulaşmada Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterleri karşıladığına dikkat çekti.

Yeni gelen ambulansların kentin birçok noktasında bulunan acil sağlık istasyonlarında kullanılacağını belirten Dr. Yavuzyılmaz, “Bakanlığımız tarafından tahsisi yapılan 10 yeni ambulansımız gücümüze güç kattı. 4 çarpı 4 ambulanslarımızla kötü hava şartlarında bile şehrimizin en uzak köyüne ulaşabiliyoruz. Gerektiğinde ambulans helikopterimiz hayat kurtarmak için havalanıyor. İlimizdeki ambulans sayısı son gelen ambulanslar ile birlikte 148’e yükseldi. Yeni tam donanımlı ambulanslar acil sağlık hizmetlerinin daha kaliteli daha etkili olmasına katkı sağlayacak” dedi.

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