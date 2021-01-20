İş birliği protokolleri devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı iş birliği anlaşmalarına devam ediyor.

Mutfak servis ekipmanları konusunda hizmet veren Evinoks ile gerçekleştirilen protokol ile 3 doktora öğrencisi için yeni bir bilimsel çalışma alanı hazırlanmış oldu. İmzalanan protokol ile 2’si makine mühendisliği, 1’i de mimarlık fakültesinde olmak üzere toplam 3 doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülecek projelerde görev alabilecek. Anlaşmanın içeriğine göre; doktora eğitimleri boyunca aylık 4 bin 500 TL maaş alacak olan öğrenciler, mezuniyetlerinin ardından 3 yıl daha firma bünyesinde çalışma imkânına sahip olacak.

Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TÜBİTAK’ın hayata geçirdiği proje sayesinde özel sektördeki pratik aklın üniversitelerdeki teorik akılla birleştiğine işaret etti. Program ile devletin, üniversitelerin ve firmaların gerçek anlamda kazançlı çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “2018,2019 ve 2020 çağrı dönemlerinde bu programa yoğunlaştık. Ciddi bir yol aldık ve bundan sonrası için de aynı şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Devletimizin, üniversitelerimizin ve firmalarımızın kazan kazan anlayışı ile hareket ettiği özel bir proje olduğuna inanıyoruz. Hepimiz için hayırlı olmasın diliyorum. İnşallah bundan sonrası için de birlikte çalışmaya ve milletimiz için üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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