Bursa tarımının can damarı Gölbaşı Barajı'nda su seviyesi yükseliyor Bursa’da yaz aylarında yüzde 90 seviyelerinde kuruyan Gölbaşı Barajı, yağışlarla birlikte yüzde 50 seviyelerine yükseldi Gölbaşı’nı kurutan şey baraja dolan toprak mı?

Bursa’da yüzde 90 seviyelerinde kuruyan Gölbaşı Barajı, kar yağışlarıyla birlikte yüzde 50 seviyelerine ulaştı. Barajı ve çevresini iyi bilen köy sakinleri; Gölbaşı’nın hızlı dolup, hızlı boşalan bir baraj olduğunu söyledi.

Bursa ovasının büyük bir bölümünü sulayan, 1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kestel ilçesine yaptırılan Gölbaşı Barajı yüzde 90 seviyelerinde kurumuştu. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı ile birlikte gölün yarısı karlarla kaplanırken, yarısının da su dolu hali havadan görüntülendi. Baraj ve çevresini iyi bildiğini söyleyen Yılmaz Çiftçi, Uludağ ve Katırlı dağlarından akan sularla beslenen barajın içinin akarsulardan akan sularla beraber 80 yılda kum, çakıl ile dolduğunu, bu yüzden hızlı dolan barajın yaz aylarında da hızla kuruduğunu iddia etti.

“Burasının kurumasını yağmura, kara bağlıyorlar ama hiç alakası yok” diyen Çiftçi, “80 yıldır bu gölet burada var. 80 yıldan beri Uludağ’dan gelen Aksu deresi, bu göle kum, çamur, taş ne varsa taşıdı. Bu gölette 13 metre toprak dolgusu var. Bu dolgunun temizlenmesi lazım. Bu sene her sene doluyor ama dolduğu gibi de kısa sürede boşalıyor. Bu gölün en meşhur yeri karşı tarafta balığa gelirdim. "Orada çadır kuralım" diye sıra bulamazdık. Ben çocukken orada su vardı, şimdi bakın yaz kış orada su bulamazsınız. Bunun sebebi de yıllardır dolan topraktır” diye konuştu.

Gürsu, Kestel , Osmangazi, Yıldırım ilçesindeki tarım arazilerini sulayan Gölbaşı Göleti’nin son yağışlardan sonra yüzde 50 seviyelerine ulaştığı öğrenildi.

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