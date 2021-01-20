Buz tutan yollardaki sürücülerin zorlu anları kameralara yansıdı



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)BURSA´da kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda oluşan buzlanma nedeniyle araçlar, özellikle yokuş aşağı yollarda zorlu anlar yaşadı. Vatandaşlar ise kayarak düştü. Çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Bursa´da yağan kar ile birlikte düşen hava sıcaklığı cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu. Buzlu yolarda yol almak isteyen sürücüler de zor anlar yaşadı. Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi´nde bulunan yokuşta, araçların yolda kalması ile vatandaşların kayıp düşmesi, cep telefonlarıyla

görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Dilara Ünsal'ın çekip sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, bazı araç sürücülerinin oldukça yavaş ve dikkatli olduğu görülürken bazı sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybettikleri için kaza yapmaktan kurtulamıyor.

Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi´nde ise bir vatandaşın, buz tutan yolda dengesini kaybederek kayarak düştüğü anlar da görüntülere yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından

görüntülenen adı öğrenilemeyen vatandaşın, tedaviye alındığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-01-20 11:49:30



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