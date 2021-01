İnegölspor, Altınordu'dan Seydi Karasoy ile anlaştı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) -

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor, TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu´dan stoper Seydi Kayasoy ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor Basın Sözcüsü Ozan Can, devre transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Can, "Bildiğiniz gibi dün İnegöllü kardeşimiz orta saha oyuncusu Samet Günhan ile anlaşmıştık. Bugün de Altınordu´dan 22 yaşındaki stoper Seydi Kayasoy kardeşimizi transfer ettik. Seydi kardeşimiz ile 1,5 yıllık anlaşma sağladık. İnşallah ikinci devre takımımıza katkı sağlayacak ve hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacak. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Şuanda görüştüğümüz oyuncularımız var. İnşallah yapacağımız transferlerde ikinci devre daha iyi noktalara geleceğiz" dedi.

Seydi Kayasoy ise "Öncelikle İnegölspor´a geldiğim için çok mutluyum. İnegölspor zor bir süreçten geçti ama son maçlarda toparlanarak yukarılara doğru tırmanmaya başladı. İnşallah ikinci devre elimden gelen gayreti göstererek İnegölspor´un başarılı olması için mücadele edeceğim. Takım arkadaşlarımızla birlikte İnegölspor´u hek ettiği noktalara getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bana güvenerek transferimi gerçekleştiren kulüp başkanımız ve yönetim kuruluna tekrar teşekkür ediyorum. Anlaşmanın hem şahsıma hem de İnegölspor´a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-01-20 12:37:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.