Bursa Uludağ Üniversitesi koordinasyonunda ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Bursa’da Spor ve Egzersiz Çalıştayı” 2122 Ocak 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek. Bursa’nın olimpiyatlara aday sporcu sayısını arttırmak, sporla ilgili geleceği şekillendirmek, sorunlara ortak akılla çözümler sunmak amacıyla düzenlenen çalıştayda, alanında uzman akademisyenler, Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor, Paralimpik Sporcular ve Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor ile Sporda İnovasyon, Yönetim, Girişimcilik ve ArGe Çalışmaları konu başlıkları üzerine sunum yapacak.

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