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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım'da su kesintisi

İHA

Yıldırım'da su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım ilçesinin Demetevler Mahallesi B.209B.207B.205B.203B.201 No'lu sokaklar ve civarında 21 Ocak ve 15 Şubat tarihleri ve 10.0018.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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