300 kiloluk sünger kalıbı yoldan geçen motosikletlinin üzerine düştü

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde yüklü olduğu TIR'dan mobilya işçileri tarafından indirilmek istenilen 300 kilogramlık sünger kalıbı, motosikletiyle seyir halinde olan Muhammet Edip Mustafa´nın (31) üzerine düştü. Yaralanan Mustafa tedavi altına alındı.
Olay, saat 13.00´de, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde faaliyet gösteren mobilya firmasının önünde meydana geldi. Firmada çalışan işçiler, TIR dorsesinde getirilen sünger kalıplarını indirmek istedi. Ancak kalıplardan biri, motosikletiyle yoldan geçen
Muhammet Edip Mustafa´nın üzerine düştü. 300 kilogram ağırlığındaki sünger kalıbının altında kalan Mustafa yaralandı. İşçiler tarafından kurtarılıp, altında kaldığı sünger kalıbının üzerine yatırılan Mustafa ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne götürülerek, tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Mustafa'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-01-20 15:32:43
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