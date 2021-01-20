Üzerine sünger düşen genç hastanelik oldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde TIR’dan düşen süngerler elektrikli bisiklet sürücüsünün üzerine düştü. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir firmaya TIR'dan sünger indirildiği sırada elektrikli bisikletiyle geçmeye çalışan Mustafa Muhammed Edip'in üzerine bir tabaka sünger düştü. Yaralanan şahsın yardımına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

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