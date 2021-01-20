İznik buz tuttu

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Bursa’nın İznik ilçesinin Sansırak kırsal mahallesinde çatılar bir buçuk metrelik buz sarkıtlarıyla doldu.

Karın ardından yaşanan don sebebiyle sular donarken, çatılardan buz sarkıtları sarktı. İlçede ilk defa dondurucu soğuklar baş gösterdi. Sansırak’ta evler âdetâ kara gömülürken, dondurucu soğuklar sebebiyle saçaklardan sarkan buz kütlelerinin boyu ise bir buçuk metreyi aştı.

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