Kaymakam Görücü’den İTSO’ya vedâ ziyareti

Kısa süre sonra emekliye ayrılacak olan İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO)’nı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Şükrü Görücü’yü İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri karşıladılar.

İTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ziyarette konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Sayın Kaymakamımız Şükrü Görücü, yaklaşık 2,5 yıl önce İnegöl’de göreve başlamıştı. Kısa süre sonra emekliye ayrılacak olan Sayın Kaymakamımızı bugün veda ziyaretleri kapsamında Odamızda ağırlıyoruz. Göreve başladığı günden bu yana şehrin ve vatandaşlarımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yürüten, gece gündüz talep ve beklentilerimizi kendisine iletebildiğimiz ve akabinde bu beklentileri dikkate alarak çalışmalar yürüten Sayın Kaymakamımız Şükrü Görücü Beyefendiye, bugüne kadar gösterdiği özverili çalışmalarından ve bizlere sağladıkları kolaylıklardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamlarında ailesine ve kendilerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat temenni ederiz” dedi.

Kaymakam Şükrü Görücü ise, İnegöl’ü ve İnegöl insanını çok sevdiğini belirterek, “İnegöl güçlü bir ekonomiye, büyük bir kültür çeşitliliğine sahip dinamik bir ilçe. Ben de yaklaşık 2,5 yıldır görev aldığım İnegöl’de şehrimiz ve vatandaşlarımızın adına faydalı çalışmalar gerçekleştirmeye gayret ettim. Şehrimizin her noktasına ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarımızla buluştum. Bu noktada kendileri ile etkileşime geçerek vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda çalışmalar yapma fırsatı buldum. Bunun yanı sıra sanayici ve işadamlarımızın beklentileri noktasında da emeklerimiz oldu. Şehrin gelişimi adına yaptığımız çalışmalarda bizleri yalnız bırakmayan sanayicilerimize, işadamlarımıza, esnaflarımıza, hayırseverlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kaymakam Şükrü Görücü’ye doğum günü sürprizi yapılarak pasta kesildi.

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