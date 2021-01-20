Bursaspor’da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, Antalya’da devam eden kamp çalışmalarına bir günlük iznin ardından devam etti. Aynı zamanda hafta sonu karşılaşacakları Adana Demirspor maçı hazırlıklarını da sürdüren yeşilbeyazlılar, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.
TFF 1.Lig’in 18. haftasında Adana Demirspor’la deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor’da hazırlıklar bir günlük iznin ardından devam ediyor. Devre arasın kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya’da antrenmanlarını yapanyeşil beyazlı takım, akşam çalışmasına düz koşu ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idmanda pas pres çalışmasının ardından taktik bölüme geçildi. Basına da kapatılan çalışmalar 1 saat 15 dakika sürdü. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.