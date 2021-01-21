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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzaları atıldı

İHA

Karacabey Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzaları atıldı

Karacabey Belediyesi ve HAKİş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde mutabakata varıldı. Karacabey Belediyesi Hizmet Yerleşkesinde düzenlenen törenle imzalar atıldı.
Belediye personeli tarafından davullu zurnalı karşılanarak, meşaleler eşliğinde tören alanına gelen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve Sendika Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz tarafından, birlikte ilk olarak dualar eşliğinde kurban kesildi. Belediye Başkanı Ali Özkan, “Bir süredir sendikamız ile görevli arkadaşlarımızın birlikte yürüttüğü toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz nihayete erdi ve mutabakata vardık. Yapılan anlaşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizler, Karacabey’in büyümesi ve gelişmesi için belirlediğimiz 3T vizyonu adı altındaki çalışmalarımıza sizlerle beraber, sizlerin gayretleri, emekleri ve fedakârlıklarıyla devam ediyoruz. Her şey Karacabey için her şey Türkiye için diyoruz. Yaptığımız çalışmalar içerisinde belediyecilik anlayışımızın farkı, şu ‘Kademe’ olarak tabir edilen hizmet yerleşkesinde bile kendini gösteriyor. İnşallah 85 mahallemizle birlikte bu çalışmalarımız daha da güçlenerek, daha da artarak, daha kaliteli şekilde yine sizlerin gayretleriyle gerçekleşecek. Hepimizin hayatta pozisyonları var; kimimiz başkan oluyoruz, kimimiz müdür oluyoruz, kimimiz emek sarf ediyoruz, memur oluyoruz, işçi oluyoruz. Ama hepimizin gururla taşıdığı bir nokta var: O da alnımız ak, başımız dik olarak, bu faaliyetlerimizi helal dairesi içerisinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz bu görüşmeleri yaparken, kendimizi sadece masanın bir tarafında olarak değerlendirmiyoruz. Gerçekten hayat şartları zor. Her aile bireyinin, aile efradının hayat standardını daha da yükseltmek için gayret gösteriyoruz” dedi.
Sendika Şube Başkanı Mustafa Yavuz ise, “Sendikamız ile 20202022 yıllarını kapsayacak imza törenini icra ediyoruz. Karacabey’imizin taşına toprağına dokunan, güzelleştiren emekçi arkadaşlarım, emek ve alın teri olmadan en verimli topraklarda bile hasat olmaz. Biz emek verenleriz, biz alın ve akıl teri dökenleriz. Maddi ve manevi anlamda ölçülmesi en zor ve en hassas değer, hiç şüphesiz alın teridir. Bu alın terimiz bazen bir direksiyona, bazen sıcak asfalta, bazen bir çiçeğe düşer, can suyu oluruz. Bugün sendikamız ile Karacabey Belediyesi arasında yapılan toplu iş sözleşmesi ile Belediye Başkanı Ali Özkan sayesinde, işçi ve emekçi kazanmıştır. Bugün, belediye başkanımız sayesinde alın teri ve akıl teri kazanmıştır. Karacabey Belediyesi’nin geleceği teminat altına alınmıştır. Cumhuriyet tarihimiz boyunca iş hayatımızdaki en büyük reform, hiç şüphesiz taşerona kadro uygulamasıdır. Taşeron sistemini tarihin çöplüğüne gömen ve sizlere sendikal hak tanıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şahsım, yönetimim ve sizlerin adına bir kez daha teşekkür ediyorum. ‘Benim personelimin yüzü gülerse, Karacabey halkının da yüzleri güler’ diyen belediye başkanımıza da şahsım, sendikam, yönetimim ve sizlerin adına teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız üstüne düşeni yaptı. Artık sıra bizde. Aidiyet duygusu ile bundan sonra işlerimizi daha iyi ve daha güzel bir şekilde yapacağız” diye konuştu.
Konuşmalar sonrasında Belediye Başkanı Ali Özkan ile HAKİş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz birlikte yeni iş sözleşmesini alkışlar eşliğinde imzaladı.
Başkan Ali Özkan törenin sonunda bir müjde daha vererek, 6 aylık süreç zarfında oluşan gecikmeden kaynaklı hak edişlerin de tek seferde ödeneceğini söyledi. Özkan’ın müjdesi, personel tarafından coşkuyla karşılandı.

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