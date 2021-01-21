Buzlu yolda düşen babanın, kucağındaki kızını koruma çabası kamerada-YENİDEN

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İsmail Hakkı SEYMEN-Abdulselam UĞUR/BURSA,(DHA)BURSA´da buzlu yolda dengesini kaybedip düşen babanın kucağındaki kızını korumaya çalışması güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa´da yağan karın ardından havanın aşırı soğuması nedeniyle yollar buz tuttu. Buzlu yolda yürümekte zorlanan vatandaşlar ise zaman zaman düşerek yaralanma tehlikesi geçirdi.

Önceki gün Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi'nde de bir baba, Mantıcılar Caddesi'ndeki otoparka aracını park etti. Ardından da kızını kucağına alıp, yürümeye başladı. Ancak buzlu yolda kayıp, dengesini kaybetti. Yere düşen baba, kucağındaki kızının buza çarpmaması için büyük çaba sarfetti. Vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden kaldırılan baba ve kızı, yara almadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa İsmail Hakkı SEYMEN-Abdulselam UĞUR

2021-01-21 10:35:06



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