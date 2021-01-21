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Şehir hayatını bırakan çift, ormanda yeni hayat kurdu

DHA

Şehir hayatını bırakan çift, ormanda yeni hayat kurdu


Gürkan DURAL/ BURSA (DHA)BURSA´da şehir hayatını geride bırakarak, Uludağ´a yerleşen Tekin çiftçi, tek göz tahta baraka olan yaşam alanlarını kısa sürede kampçıların uğrak yeri haline getirdi. Çift, bütün zorluklara rağmen yaşamlarına ormanda devam edeceklerini söyledi.
5 yıl önce evlenen Uğur-Sema Tekin, 2 yıl önce şehir merkezindeki evlerini satıp, doğa sporları malzemesi satan iş yerlerini de kapatarak, Kestel ilçesinin Uludağ eteklerindeki kırsal Dağdibi Mahallesi´ne 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda arazi satın aldı. Başlarda haftada bir kez arazilerinde kamp yapan çift, daha sonra yaptıkları tek odalı barakada yaşamlarını sürdürme kararı aldı.  Şehir hayatının ardından bazı zorluklar yaşasalar da geri dönmeyen çift, şimdilerde 5 ayrı evden oluşan kamp alanıyla doğaseverleri ağırlıyor.
`BOŞ ZAMANIMIZ NEREDEYSE YOK´
3 yıl önce eşi ile İsviçre ve Fransa´da bir aylık doğa yürüyüşü yaptıklarını, böylelikle doğada yaşam fikrine alıştıklarını belirten Sema Tekin, "İsviçre ve Fransa´da kaldığımız kampinglerde doğada da yaşanabileceğini gördük. Son dönemlerde işlerimiz de iyi gitmemeye başladı. Bu çalışmalar için çok fazla bütçemiz de yoktu. Her şeyi kendimiz yaparak burada bir yaşam alanı oluşturduk. Hayatımızı sürdürebilmek için beş dönümlük arazimizi doğada kamp yapmak isteyenlerin hizmetine açtık. Hafta sonları genellikle evli ve çocuklu çiftler müşterimiz oluyor. Biz burada sadece kamping konaklama hizmeti veriyoruz. İsteyen çadır kurabiliyor. İsteyen barakada kalabiliyor. Her anımız dolu, boş zamanımız neredeyse yok. Canımızın sıkılmasına fırsat yok. Yağışlı günlerde de bol bol kitap okuyoruz. Uğur İngilizce öğreniyor. Ben de açık öğretimde çocuk gelişimi bölümünde üçüncü sınıfta okuyorum" dedi.
`TAVUKLARIMIZ, KÖPEKLERİMİZ, KEDİMİZ VAR´
Bin 500 metre yükseklikteki alanda yaşadıklarını söyleyen Uğur Tekin ise bu seviyelerde sebze yetiştirmenin zor olduğunu söyledi. Tekin, "Geçen yıl ektiğimiz hiçbir sebzeden ürün alamadık. Köy hayatına alıştık. Tavuklarımız, köpeklerimiz, kedimiz var. Burada köylülerle aramız iyi. İhtiyacımız olduğunda yardımımıza koşuyorlar. Biz onlara, onlar bize alıştı. Kış günlerinde kötü havalarda bir ihtiyacımız olup olmadığını soruyorlar. Onların bu insancıl davranışlarından mutlu oluyoruz" diye konuştu.
Hayal etmekle gerçeklerin farklı olduğunu dile getiren Tekin, bütün zorluklarına rağmen ormanda yaşamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-01-21 11:34:08

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