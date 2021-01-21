Bursa'da donmak üzere olan engelli adamı zabıta ekipleri kurtardı

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Bursa'da soğuktan donmak üzere olan engelli adamı Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kurtardı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Yeşil Mahallesinde bir marketin önünde duran ve konuşma engelli olduğu öğrenilen bir adamı fark eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri hemen müdahale etti. Ekipler engelli adamı araçlarına alarak Başaran Mahallesindeki ikametine, ailesinin yanına götürdü.

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