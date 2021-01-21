Nilüfer Çayı buz tuttu, Bursalılar üzerinde yürüdü (2)

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BOĞAZKÖY BARAJI BUZ TUTTU

İnegöl ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle don olayı yaşandı. Bölgede tarımsal sulama için önem arz eden Boğazköy Barajı´nın yüzeyi, yer yer buz tuttu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; en düşük hava sıcaklığı eksi 9 derece olan ilçenin yüksek kesimlerinde soğuk hava etkili oluyor. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-01-21 11:41:05



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