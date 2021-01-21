Enis Batur’la “Nadir İşler”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enis Batur’la “Nadir İşler”

İHA

Enis Batur’la “Nadir İşler”

Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi’nin düzenlediği “Nadir İşler” söyleşi dizisinin ilk konuğu Enis Batur oldu. Batur, mektup ve posta pulları üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.
Nilüfer Belediyesi’nin 2018 yılında Misi’de açtığı ve Türkiye’de bir ilk olan Nilüfer Edebiyat Müzesi, bünyesindeki edebiyat hazinesiyle ziyaretçilerini ağırlarken, diğer bir yandan da düzenlediği etkinliklerle yazarları, okurlarla buluşturuyor. Edebiyat Müzesi, “Nadir İşler” adıyla yeni bir söyleşi dizisi başlattı. Pandemi nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen söyleşinin ilk konuğu, şair, yazar ve yayıncı Enis Batur oldu. Sevil Şahin Hakverdi ve Dilan Deniz’in sorularıyla eşlik ettiği etkinlikte Enis Batur, posta pulları ve mektup üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Pul koleksiyonculuğunun farklı bir iş olduğunu belirten Enis Batur, pulun, nadir bir nesne olduğunu söyledi. Batur, “Pul, parmakla tutulmaz. Cımbızla ele alınır. Profesyonel koleksiyonculara cımbız yetmez, eline eldiven takar. Pulların en ufak bir tırtığının bile akâmete uğraması, onu değersiz kılmaya yeter” dedi.
Pul merakına küçük yaşlarda babası sayesinde kapıldığını ifade eden Enis Batur, pulun, işlevsel nedenlerle ortaya çıkan bir değer olduğunu dile getirdi. Batur, “Elektronik postanın çıkmasıyla beraber mektup, kendiliğinden bir köşede büzüşmeye başladı” dedi.
Mektuba, yaygın olduğu dönemde bile toplum tarafından çok fazla ilgi gösterilmediğini belirten Enis Batur, “Benim kuşağım mektupla büyüdü. Ama yine de Batılılara oranla mektuba başvurma oranımız zayıftı. 19. yüzyıl döneminin Batılı yazarları 15, 20, 30 cilt halinde mektup yayınladı. Türk Edebiyatı’nda hiçbir yazarın 2 ciltlik mektubunu görmüş değilim. Zaten mektupların çoğu kayboluyor. Batı toplumu belgeci, arşivci bir toplum. Avrupa kültüründe mektubun yeri bizdekine oranla çok daha kıymetli ve geniş olmuş her zaman. Bizde yeni yeni, oldukça gecikmiş biçimde mektubun kıymeti anlaşıldı” şeklinde konuştu.
Mektubun, insanların bir arada olmamasından dolayı ortaya çıktığını ifade eden Enis Batur, kendisinin de ilkokuldan sonra okumak için evden ayrıldığı dönemde mektupla tanıştığını söyledi. Mektup ve zarfları biriktirdiğini kaydeden Batur, “Gönderen: Enis Batur” kitabının da buradan ortaya çıktığını belirtti. Batur, “Her türlü mektup var. Kavga, aşk, iş, sövgü, ihbar mektupları gibi. Mektubun, insan hayatının bütün boyutlarını yansıtabilen bir dünya olduğunu gördüm. Bir noktadan sonra yazdığım kitabın da bir mektup olabileceği düşüncesi geldi” diye konuştu.
Elektronik postanın, mektubun yerini tutmadığını dile getiren Enis Batur, “Keşke onun yanında mektup da yaşamanın yolunu bulabilseydi. Ama insanlar mektup yazmayı sürdürmedi” ifadelerini kullandı.
Bütün yazdıklarını, dolma kalemle yazdığını söyleyen Batur, “Şimdiye kadar doğrudan doğruya klavyenin önüne geçip hiçbir şey yazmadım. Daktiloyla da, bilgisayarla da yazmadım. Mektup dolma kalem, tükenmez kalem hatta kurşun kalemle yazılan bir şeydi. Daktiloyla yazılmaya başlayınca daraldı. Bana kalırsa niteliği de biraz çözülmeye başladı. Daktilo da bitip, bilgisayara geçildikten sonra zaten mektup otomatik olarak elektronik posta oldu. Onun için de mektup, bizim dünyamızdan çekilmiş, bir hayalete dönüşmüş durumda. Ama madem kitaplarımız birer mektup olarak görülebiliyor biz de mektubu bu yoldan yazmaya devam edebiliriz o zaman” diye konuştu.
İşi gereği çok sayıda mektup aldığını belirten Enis Batur, “ Mektupları sakladım ve bir bölümünü Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’ne verdim. Doğru yerde olduklarına inanıyorum. Araştırmacılara, akademisyenlere katkıda bulunacağı umudunu taşıyorum. Mektuplarım orada olduğu için içim rahat” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nilüfer Çayı buz tuttu, Bursalılar üzerinde yürüdü (2)
YEREL HABERLER Nilüfer Çayı buz tuttu, Bursalılar üzerinde yürüdü ...
Bursa'da donmak üzere olan engelli adamı zabıta ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Bursa'da donmak üzere olan engelli adamı zabıta ...
Şehir hayatını bırakan çift, ormanda yeni hayat kurdu
YEREL HABERLER Şehir hayatını bırakan çift, ormanda yeni hayat ...
Gebelikte şeker yükleme testi önemli
YEREL HABERLER Gebelikte şeker yükleme testi önemli
Özdilek’te yarıyıla özel indirimler başlıyor
YEREL HABERLER Özdilek’te yarıyıla özel indirimler başlıyor
Bursa'da buzlu yolda kayarak düşen baba kucağındaki çocuğunu böyle korudu Bursa'da bir babanın buzlu yolda kucağındaki çocuğunu koruma anları ve bir kişinin merdivenlerden sırt üstü düşmesi kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da buzlu yolda kayarak düşen baba kucağındaki ...
Bursaspor taraftarından birlik mesajı
YEREL HABERLER Bursaspor taraftarından birlik mesajı
Buzlu yolda düşen babanın, kucağındaki kızını koruma çabası kamerada-YENİDEN
YEREL HABERLER Buzlu yolda düşen babanın, kucağındaki kızını koruma ...
Karacabey Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzaları atıldı
YEREL HABERLER Karacabey Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzaları ...
Bursa’da sevdiği kadın için dağa 70 metrelik teleferik yaptı Hasta eşi yürümekte zorlanınca iki dağın arasına 70 metrelik teleferik inşa etti
YEREL HABERLER Bursa’da sevdiği kadın için dağa 70 metrelik ...
(Özel) Şehir hayatından sıkılıp dağa kaçtılar...
YEREL HABERLER (Özel) Şehir hayatından sıkılıp dağa kaçtılar...
Bursa'da polis kovalamacası sonucu yakalandılar
YEREL HABERLER Bursa'da polis kovalamacası sonucu yakalandılar
Bursa'da kısıtlamada alkollü kumar oyununa polis baskını
YEREL HABERLER Bursa'da kısıtlamada alkollü kumar oyununa polis ...
Buzlu yolda düşen babanın, kucağındaki kızını koruma çabası kamerada
YEREL HABERLER Buzlu yolda düşen babanın, kucağındaki kızını koruma ...
Soğuk havalarda sokak hayvanlarına Nilüfer Belediyesi sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Soğuk havalarda sokak hayvanlarına Nilüfer Belediyesi ...
Nilüfer Çayı buz tuttu, Bursalılar üzerinde yürüdü
YEREL HABERLER Nilüfer Çayı buz tuttu, Bursalılar üzerinde yürüdü
Bursa’da kar başka güzel Kara doyduğumuz günleri geride bırakırken Bursa’nın karlı tarihi mekanları zihinlere böyle kazındı
YEREL HABERLER Bursa’da kar başka güzel Kara doyduğumuz günleri ...
Bursaspor’da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ...
Kaymakam Görücü’den İTSO’ya vedâ ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Görücü’den İTSO’ya vedâ ziyareti
İnegölspor Süper Lig oyuncusunu transfer etti
YEREL HABERLER İnegölspor Süper Lig oyuncusunu transfer etti
Buzlanma nedeniyle kayan araç evin bahçe duvarına çarparak devrildi
YEREL HABERLER Buzlanma nedeniyle kayan araç evin bahçe duvarına ...
Trabzonspor'un genç futbolcusu Cafer Tosun İnegölspor'da
YEREL HABERLER Trabzonspor'un genç futbolcusu Cafer Tosun ...
İnegöl'de hava buz kesti Gece eksi 22, gündüz eksi 9 Çalışanlar zor anlar yaşadı, üşüyenler ayaklarını sobanın fırınına koyarak ısıttı
YEREL HABERLER İnegöl'de hava buz kesti Gece eksi 22, gündüz eksi ...
‘Ayak sobası’na rağbet arttı
YEREL HABERLER ‘Ayak sobası’na rağbet arttı