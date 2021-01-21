Eski başkanlara vefâ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, eski belediye başkanları Refik Tabakoğlu, Rafiz Karataş, Muhittin Tanoğlu ve Cemal Arık’ı ziyaret ederek, “İnegöl Belediyeli Yıllar” kitabını hediye etti.

İnegöl Belediyesi, 2020 yılında 150’nci kuruluş yılını kutlamıştı. 1870 yılında kurulan İnegöl Belediyesi, 150’nci yıla özel olarak araştırmacı yazar Turhan Şahin aracılığıyla İnegöl Belediyesi’nin 150 yıllık köklü tarihini günümüze taşıyan “İnegöl Belediyeli Yıllar” kitabını hazırladı. Belediye Başkanı Alper Taban, bir vefa örneği göstererek, eski belediye başkanlarına kitabı hediye etti. 25 kitap ve ansiklopedi, 10 doktora tezi, 23 yüksek lisans tezi, 25 makale ve bildiriden alıntıların yer aldığı “İnegöl Belediyeli Yıllar” kitabı, Sadıkzade Süleyman Ağa’dan günümüze İnegöl Belediyesi’nin tüm Başkan, yönetici ve hizmetlerini içerisinde barındırması dolayısıyla eski başkanlara hatıra olarak takdim edildi.

Başkan Alper Taban, 19771980 yılları arasında başkanlık görevini yapan Refik Tabakoğlu, 19801984 yılları arasında Başkanlık yapan Rafiz Karataş, 19841989 yılları arasında başkanlık yapan Muhittin Tanoğlu ile 19891994 yılları arasında başkanlık yapmış olan Cemal Arık’ı ev ve işyerlerinde ziyaret etti. Hem şehirle ilgili istişarelerin yapıldığı, hem hatıraların yâd edildiği ziyaretlerde, Başkan Taban İnegöl Belediyeli Yıllar kitabını eski başkanlara takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.