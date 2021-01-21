Bursalılara sis ikazı

Bursa Valiliği, vatandaşları sise karşı uyardı.

valilikten yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ve cuma sabahına kadar ilimiz genelinin parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği, ayrıca buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadiselerinin görüleceği, hava sıcaklığının bir ila üç derece artacağı, rüzgârın güney ve doğudan hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bölge genelinde buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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