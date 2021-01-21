Yaralı şahine belediye sahip çıktı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaralı olarak bulunan şahine belediye ekipleri sahip çıktı.

Yeniceköy Mahallesindeki DOSTUM mevkiinde çalışan belediye personeli, karda uçamayan bir kuş gördü. Hemen kuşun yanına giden personel, kuşun şahin olduğunu ve yaralandığını fark etti. Ekipler tarafından alınan şahin belediye barınağına götürüldü. Burada yapılacak olan tedavin ardında şahin tekrar taibata salınacak.

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