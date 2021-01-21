Kuraklıkla gönüllü mücadele

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ‘Bursa Gönüllü Hareketi’ne katılan vatandaşlar, yardım kolilerinin hazırlanması, sokak hayvanlarının beslenmesi gibi çalışmaların ardından bu kez "Kuraklıkla Mücadele Eğitimi" için bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, bir süre önce gönüllülük kavramının toplumda daha geniş kitlelere yayılması hedefiyle ‘Bursa Gönüllü Hareketi’ni başlatmıştı. Gönüllülerin, evde bakım, gezici sağlık, turizm/rehberlik, itfaiye, zabıta, kenti güzelleştirme, temizlik faaliyetleri, akademik danışmanlık ve sosyal hizmetler gibi alanlarda gönüllü olarak hizmet etmesine imkan sağlayacak proje kısa sürede büyük ilgi gördü. Projeye katılmak için üniversite öğrencilerinden ev hanımlarına ve farklı meslek gruplarına kadar 600’e yakın vatandaş başvuruda bulunurken, gönüllüler kervanına katılan vatandaşlar, 17 ilçede planlanan sosyal hizmetler erzak dağıtımı, sokak hayvanları besleme ve YKS’ ye hazır mısın? ücretsiz soru bankası dağıtım etkinliklerini gerçekleştirdikten sonra şimdi de bir başka program için bir araya geldi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar salonunda sosyal mesafe kurallarına uyularak iki ayrı seansta yapılan “Kuraklıkla Mücadele ve Su Farkındalığı” eğitim programına gönüllüler yoğun ilgi gösterdi. BUSKİ personeli uzman eğitmenlerinden Burçin Uyguntürk ve Kerem Akbaş’ın görsel sunumları ile gerçekleştirilen eğitimde Bursa’nın doğal su kaynakları, suyun tasarruflu kullanımları, doğru su kullanımı nasıl olmalı sorularına cevap arandı. Gönüllülerin sorularıyla renk kattığı program sonunda iştirakçilere sertifika verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.