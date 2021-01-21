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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman İşletmesi Mustafakemalpaşa’ya nefes oldu

İHA

Orman İşletmesi Mustafakemalpaşa’ya nefes oldu

Mustafakemalpaşa’nın orman varlığı, Orman İşletme Müdürlüğü’nün titiz çalışmalarıyla büyüyor.
Büyük bir kısmı Marmara Bölgesi’nde küçük bir bölümü ise Ege Bölgesi’nde olmak üzere toplam 156.178,40 hektarlık sorumluluk sahasında 78 yıldan beri hizmet veren Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü, 2020 yılında gerçekleştirdiği orman ağaçlandırma ve bakım çalışmalarıyla bölgeye nefes kattı.
Yüzde 52’si ormanlık alanla kaplı Mustafakemalpaşa’da 13 adet işletme şefliği ile faaliyetlerini sürdüren Orman İşletme Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl iklime uygun çeşitli türlerde 255 bin fidanı ve tıbbî aromatik bitkiyi toprakla buluşturdu.
Habitat zenginliğine katkı
Çalışmalar dâhilinde 210 bin kızılçam, 10 bin mavi servi, 2 bin fıstık çamı, 10 bin badem, 5 bin ceviz, 300 adaçayı ve 5 bin erik fidanı, endüstriyel plantasyon sahaları, yol kenarı ve dere içlerine dikilirken, 4 ton kayın ve 2,5 ton karaçam tohumu ise tabii gençleştirme sahalarına ekilerek Mustafakemalpaşa’nın habitat zenginliğine büyük bir katkı sağlandı.
Dikim yöntemiyle gerçekleştirilen ağaçlandırma faaliyetleri çerçevesinde 130 hektarlık alanda idare süresi dolan kızılçam ve servi ağaçları Orman İşletme Müdürlüğü fidanlıklarında yetiştirilen kaliteli fidanlarla gençleştirilirken, 500 hektarlık kayın ve karaçam sahasında ise tabii gençleştirme çalışması yürütüldü. Bunun yanı sıra yol kenarlarına dikilen servi fidanları da yangın perdesi vazifesi görecek.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, 350 hektarlık alanda 4 ton civarında kayın, 150 hektarlık alanda ise 2.5 ton karaçam tohumu daha toprak işlemesi yapılarak ormanlık alana ekildi.
Barkot uygulaması sürüyor
Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman ürünlerinin kolay kayıt altına alınması amacıyla projelendirilen barkod sistemi için pilot bölge seçilen Mustafakemalpaşa'da geçtiğimiz yıl sonuna doğru başlayan uygulama da hızla sürüyor.
Orman emvalinin kesiminden, nakil, depolama ve pazarlama kısımlarına kadar iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayan barkod kayıt uygulamasının Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Sarnıç ve Turfal bölgesinde başladığı, üretilen orman emvalinin takip ve kontrolünde hassasiyet sağlayarak, stok takibi ve orman koruma konusunda birçok avantaj sunan sistemin pilot uygulamadan sonra diğer ormanlık bölgelerde de uygulamaya konulacağı bildirildi.

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