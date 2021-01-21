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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 milyon çocuk sporla buluştu

İHA

1 milyon çocuk sporla buluştu

Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen “Bursa’da spor ve egzersiz çalıştayı”na katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni neslin daha sağlıklı ve sporcu olarak yetişmesi noktasında önemli adımlar attıklarını belirterek, son 4 yılda okul sporları faaliyetleriyle 1 milyona yakın çocuğu sporla buluşturduklarını söyledi.
Bursa’nın olimpiyatlara aday sporcu sayısını arttırmak maksadıyla online olarak düzenlenen “Bursa’da spor ve egzersiz çalıştayı” başladı. Alanında uzman akademisyenlerin sunumlarıyla iki gün sürecek çalıştayın açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, günümüz dünyasında teknolojinin sunduğu imkânlar sebebiyle insanlarda hareketliliğin her gün biraz daha azaldığını belirterek, sağlıklı bir yaşam için sporun önemine değindi. Büyükşehir Belediyesi olarak, daha sağlıklı ve sporcu bir nesil yetişmesi noktasında önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Aktaş, “Ülkemizin genç nüfusu en yoğun şehirlerinden biri olan Bursa’mızda sporu yaygınlaştırmak, 7’den 70’e herkesin spor aktiviteleriyle ilgilenmesini sağlamak amacıyla tesislerimizin sayısını artırıyoruz. Aynı zamanda bu tesislerimizin Türk sporunun gelişimine katkı sağlayacak şekilde işlevsellik kazandırılmasına gayret ediyoruz. Büyükşehir Belediyespor’umuz bünyesinde faaliyet gösteren takımlarımızın ulusal ve uluslararası başarıları, sporu tabana yayma ve altyapıyı güçlendirme çalışmalarımızda doğru hamleler yaptığımızın işaretidir” dedi.
1 milyon çocuğa spor
Büyükşehir Belediyesi olarak 120’ye yakın spor tesisini Bursa’ya kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, belediyespor kulübünün bugün 25 spor kompleksinde
21 farklı branşta çalışmalarını gerçekleştirdiğini vurguladı. Yüzmeden güreşe, atletizmden tenise, atıcılıktan voleybola, basketboldan karateye kadar birçok branşta 51.706 lisanslı sporcu, 1642 aktif lisanslı sporcu ve 122 milli sporcularının bulunduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bunların yanında okul sporları etkinliklerimizle, çocuklarımızı spor etkinlikleriyle kaynaştırıyoruz. BOSE kapsamında son 4 yılda 1 milyona yakın çocuğumuzu spor etkinlikleri ile buluşturduk. Gençlerimizin, teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere zararlı alışkanlıklardan uzak kalması, zamanlarını daha sağlıklı etkinliklerde değerlendirmeleri için sürekli farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımıza özel BUSMEK kursları, bilim teknoloji merkezi bünyesindeki atölye çalışmaları bu çalışmalarımızdan bazılarıdır. Çocuklarımızı doğa ile daha çok buluşturan gençlik kamplarımız da bu projelerden biri. Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından her yıl düzenli olarak yapılmakta olan yaz ve kış spor okulları da sağlıklı ve sporcu nesiller yetiştirilmesi ve çocuklarımızın spora yönlendirilmesi noktasında önemli bir boşluğu doldurmaktadır” diye konuştu.

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