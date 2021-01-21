Özen: “Bursa’ya 13 bin kişilik yeni yurt kazandırıyoruz” “Her zaman üniversite öğrencilerinin yanındayız”

AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili Refik Özen, gençliğe yönelik yatırımları Türkiye’nin geleceğine yapılmış yatırım olarak gördüklerini belirterek, “Bursa’da yurtlardaki yatak kapasitesini 20 bine çıkaracağız” dedi.

AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Zafer Işık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafında kente kazandırılan yaklaşık 350 milyonluk yatırım olan yeni yurt binalarında incelemelerde bulundu. Özen ve Işık, yakın zamanda hizmete girecek olan ve üniversite öğrencileri için Bursa’daki 7 bin olan yatak kapasitesini 20 bine çıkartacak yurt binalarını gezdi, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Refik Özen, bu yıl içinde tamamlanması planlanan ve içerisinde konferans salonları, kuaför, revir, kütüphane, spor ve rekreasyon alanları ile engelli odaları bulunan yeni nesil yurt binalarında üniversite öğrencilerinin konforun ve donanımın ayrılacağını yaşayacağını söyledi.

AK Parti olarak Türkiye’nin dört bir yanını konforlu ve tam donanımlı yurt binaları yaptıklarını aktaran Özen, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz ve öğrencilerimize sadece burs ya da kredi olanakları sağlamıyoruz. Gençlerimize konaklayıp çeşitli faaliyetlerden istifade edecekleri geniş kapsamlı yurtların yanı sıra teknolojik ekipman ve kaliteli eğitim hizmetlerini vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Birilerinin hiçbir şey yapmayıp, yapılan hizmetleri görmemek adına gözlerini kapayarak bu devasa eserleri karalamaya çalıştıklarına şahit oluyoruz. Milletimiz yapılanları görüyor ve zamanı geldiğinde de cevabını veriyor. Biz her türlü karalama ve engellemelere kulak asmadan bu memleket için en iyisini yapmaya devam edecek, gövdemizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz” diye konuştu.

Türkiye’ye, Bursa’ya ve gençlere hep daha iyi hizmeti sunabilmek için çaba gösterdiklerini anlatan Özen, “Kentimize bu eşsiz eserlerin kazandırılmasında öncülük eden liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu’na teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Durmadan yılmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Zafer Işık da AK Parti iktidarında öğrencilerin otel konforunda yurtlarda kaldığını aktardı. Kendi öğrencilik dönemlerinde, suyu akmayan, kaloriferleri yanmayan, 1015 öğrencinin yattığı yurtlar bulunduğunu dile getiren Işık, “Bu yurtlar geleceğimizin teminatı gençlerimize hizmet sunacak. Bizim siyasi anlayışımız eser üretmektir. Birileri laf üretedursun, biz milletimizle bir ve beraber çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı görebilmek için üniversite öğrencilerimize tanınan imkânlara bakmak yeterli” görüşünü aktardı.

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