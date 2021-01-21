Nilüfer’de temel spor eğitimi başlayacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen “Bursa’da Spor ve Egzersiz Çalıştayı”na katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer’de “Temel Spor Eğitimi” projesini hayata geçirmeye hazırlandıklarını söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Bursa’da Spor ve Egzersiz Çalıştayı’na konuşmacı olarak katıldı.

Bursa’nın olimpiyatlara katılan sporcu sayısını artırmak, kentin spor geleceğini şekillendirmek, sorunlara ortak akıla dayalı çözümler bulmak için düzenlenen çalıştay, çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, BTSO ve BUSİAD gibi kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı Çalıştay’da açılış konuşmacıları arasında yer alan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi’nin spor alanında büyük bir eksikliği giderecek yeni bir projeyi hayata geçireceğini söyledi.

Konuşmasında Nilüfer Belediyesi’nin her çocuğun sanatın ve sporun bir dalıyla içiçe büyümesi hedefi doğrultusunda, sanatın ve sporun farklı branşlarında eğitim olanağı sağladığını, Nilüfer Belediyespor Kulübü çatısı altında yazkış spor okullarıyla çocuklara spor eğitimleri verildiğini, uluslararası düzeyde yapılan spor şenlikleriyle on binlerce çocuğun sporla buluştuğunu hatırlatan Başkan Erdem, “Şimdi spor kulübümüz bünyesinde Temel Spor Eğitimi Projesini hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. 2 bin 633 lisanslı sporcusu bulunan Nilüfer Belediyespor Kulübü, 20’yi aşkın branşta sportif faaliyet yürütüyor ve bilindiği gibi özellikle voleybol ve hentbol branşında Bursa’yı başarıyla temsil ediyoruz. Spor alanında, bu projeyi gerçekleştirmek adına böyle bir deneyime ve altyapıya sahibiz” dedi.

Erdem, Temel Spor Eğitimi projesi ile 48 yaş aralığındaki çocuklara temel spor eğitimiyle, bütün spor branşlarının temelini kazandırıp, sonrasında yatkın ve yetenekli oldukları branşlara yönlendirip, burada başarılı olan çocukların profesyonel olarak bu branşlarda devam etmesini amaçladıklarını ifade etti. “Bilindiği gibi Avrupa’da bir çocuk 4 yaşında spor kültürüyle tanışıp, 89 yaşlarında branş seçerken, bizim ülkemizde ilkokulda spor eğitimi almayıp ancak 1011 yaşlarında bir spor branşına başlatılıyor. Bu bir kayıptır ve hayata geçireceğimiz çalışma, bu alandaki eksiği giderecektir. Çocuklarımız yetenekli oldukları branşlarda altyapıdan sağlam bir eğitim alarak yetişeceklerdir. Uzun vadede tabi ki bunun Türk sporuna olumlu yansımaları olacak. Geleceğin başarılı sporcuları bu şekilde temelden yetişecektir” diyen Başkan Erdem, “Olimpiyat oyunlarında Bursalı sporcuların sayısını artırmak istiyorsak işe temelden başlamamız gerek, umuyorum ki bu çalışma ile doğru bir adım atmış olacağız. Ben ilerleyen yıllarda Olimpiyat Oyunları’nda Bursalı sporcuları hep birlikte gurur duyarak izlemeyi diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Alanında uzman akademisyenlerin katılımı ile 4 ayrı oturumda; Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor, Paralimpik Sporcular ve Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor ile Sporda İnovasyon, Yönetim, Girişimcilik ve ArGe Çalışmaları gibi konu başlıklarının ele alındığı Çalıştay sonunda ortaya çıkacak sonuç raporu, kent dinamikleri ve yöneticilerle de paylaşılacak.

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