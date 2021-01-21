Gürsu metruk binalardan arındırılıyor

Bursa'nın Gürsu ilçesinde metruk binalar Fen İşleri Müdürlüğü’nce yıkılıyor.

İlçe genelinde vatandaşlar ve çevre için tehlike arz eden metruk yapıları yıktıklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu’nun modern şehir kimliğini bozan metruk binaları temizliyoruz. Metruk binaları yıkarak, hem şehrimizin vitrinini yeniliyoruz, hem de muhtemel kazaları ve çevre kirliliğini önlemiş oluyoruz. Bu tip yapılar, çevresinde yaşayan vatandaşlar açısından tehlike arz ediyor. Bu durum vatandaşlarımızın şikâyetlerine sebep oluyor. Yapı sahibinin talebi ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, hemşehrilerimizin güvenliği için bizler de gerekli prosedürü tamamladıktan sonra binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Metruk binaların bulundukları mahallelerin sakinlerini de tedirgin eden olası zararlarını ortadan kaldırarak hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini korumuş oluyoruz. Aynı zamanda ilçemizin vitrinini bozan bu yapıların oluşturduğu çirkin görüntüleri de temizlemiş oluyoruz” dedi.

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün metruk binaların temizlenmesine ilişkin çalışmaları devam ediyor.

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