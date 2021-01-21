Verimli arazileri talan edecek projeye büyük tepki

Nilüfer’in İnegazi Mahallesi’nde yapılması planlanan kalker ocağı, kırmaeleme, yıkama ve hazır beton tesisine karşı çıkan İnegazi halkı ve doğaseverler, ÇED süreci gereği halkı bilgilendirme toplantısı yapmak isteyen şirkete toplantı yaptırmayarak, projeye karşı mücadele başlattı.

Özel bir şirket tarafından Nilüfer’in İnegazi Mahallesi’nde kurulmak istenen kalker ocakları, kırmaeleme, yıkama ve hazır beton tesislerine bölge halkı tepki gösterdi. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu süreci başlayan proje kapsamında yapılmak istenen bilgilendirme toplantısına katılmayan halk, sloganlar atarak arazilerinin talan edilmesine fırsat vermeyeceklerini belirtti.

Nilüfer’in verimli tarım arazilerine zarar verecek projeye karşı çıkan İnegazi, Kuruçeşme, Üçpınar, Atlas, Çalı, Yaylacık ve Tahtalı mahallesi sakinleri, yapılmak istenen bilgilendirme toplantısına katılmayıp, sloganlar atarak projeyi protesto etti.

Projeden olumsuz etkilenecek olan bölgenin mahalle muhtarları başta olmak üzere çok sayıda vatandaş ellerindeki “Çilek, fasulye, süt bize yeter. İnegazi’nin yok olmasını istemiyoruz”, “Doğanın talanına hayır” yazılı dövizlerle sloganlar atarak, topraklarına sahip çıktı.

Projeye karşı tavır koyan halka, Nilüfer Kent Konseyi, Doğader ve Ziraat Mühendisleri Odası’nın yanı sıra sivil toplum örgütleri, ilgili akademik odalar, mahalle komiteleri ve siyasi partilerden de destek geldi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Levent Öncü, Nilüferli muhtarlar ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcilerinin de yer aldığı İnegazi Mahallesi’nde, ilgili firma ve bakanlık yetkilileri bilgilendirme toplantısını gerçekleştiremeden bölgeden ayrıldı.

Halk tepkili

Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgede, vatandaşlar bölgenin ekosistemine zarar verecek projeye karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti. İnegazi Mahalle Muhtarı Nurettin Aydın, projenin çok geniş bir alanda doğayı olumsuz etkileyeceğini belirterek, kendilerinin tarım ve doğa turizmiyle gündeme gelmek istediklerini söyledi. Verimli tarım alanlarında çok sayıda meyve sebze yetiştiğini ifade eden Muhtar Aydın, gelecek nesillere yeşil bir doğa bırakmak istediklerini söyledi.

Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Çevre Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, projenin sadece bölgeye değil, bütün Bursa ve Nilüfer’e zarar vereceğini kaydetti. İnegazi’ye 300 metre mesafede yapılacak çalışmaların bölge halkına çeşitli açılardan zarar vereceğini ifade eden Aksoy, “Burada binlerce ton dinamit patlatılacak. Ortaya çıkacak toz tarım alanlarına zarar verecek. Kullanacağı milyonlarca metreküp su hoyratça akıp gidecek. Buraya yapılacak proje bilim ve insan aklıyla açıklanamaz” dedi.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da,İnegazi’ye gelerek bölge halkına destek verenlere teşekkür etti ve sonuna kadar gereken mücadelede üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. DOĞADER adına bölgeye gelen Murat Demir de Bursa ve Nilüfer’in yeşil dokusuna zarar verecek yeni bir projeye asla geçit vermeyeceklerini belirtti.

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