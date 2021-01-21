Kahraman baba konuştu: "O acı çekeceğine ben çekeyim" Bursa'da buzlu yolda kayarak düşen baba kucağındaki çocuğunu böyle korudu Bursa'da bir babanın buzlu yolda kucağındaki çocuğunu koruma anları ve bir kişinin merdivenlerden sırt üstü düşmesi kameralara yansıdı

Bursa'da yoğun kar yağışının ardından buz tutan yollarda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir baba buzlu yolda kayıp düşerken kucağındaki çocuğunu korumaya çalıştı. Baba Enes Alkani, "O acı çekeceğine ben çekeyim" dedi.

Bursa'da üç gün süren yoğun kar yağışı ardında soğuk ve buzlu bir hava bıraktı. Birçok vatandaş ise buzlu yollarda yürümekte zorluk çekerken, bazıları düşerek yaralandı.

Dün merkez Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi'ndeki bir otoparkın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir babanın o anları kayıt altına alındı. Aracını otoparka park ettikten sonra gişeye para ödemeye giden baba, buz tutan yolda kayarak dengesini kaybedip, yere düştü. O sırada kucağında bulunan çocuğunu ise koruma altına alan babanın çabaları, güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan kahraman baba Enes Alkani, "Benim burada ofisim var. Her sabah buraya aracımı getiriyorum. Akşam da aracımı almak için gişeye geldim. Buz tutmuş görmedim. Sonra bir baktım kayarak düştüm. O sırada kızım da kucağımdaydı. Yara almasın diye çok uğraştım. O acı çekmesin zaten ben çekeyim. Onun için böyle oldu" dedi.

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