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Otomobilin çarptığı yaya ölümden döndü

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Otomobilin çarptığı yaya ölümden döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Kaza Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e doğru seyir halinde olan Selçuk B. idaresindeki plakalı otomobil Metal Sanayi Kavşağında karşıdan karşıya geçmek isteyen Soner T'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç yarlandı. Yaralı ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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