Bu aparat sayesinde yüzde 67 su tasarrufu sağlanacak Nilüfer Belediyesi su tasarrufu için musluk aparatı dağıtıyor

Nilüfer Belediyesi, su tasarrufu için 46 bin adet musluk aparatını evlere dağıtmaya başladı. Aparat sayesinde evlerde yüzde 67’ye varan su tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Nilüfer Belediyesi muslukların içine takılan 46 bin adet aparatı evlere dağıtmaya başladı. Her eve iki adet dağıtılacak olan ve herkes tarafından kolayca musluklara takılabilen aparatla evlerde yüzde 67’lerde su tasarrufu sağlanması hedefleniyor. İlk etapta 23 bin haneye muhtarlıklar aracılığı ile dağıtılması planlanan aparatlar sayesinde milyonlarca litre sudan tasarruf edilecek.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Suyun verimli kullanılması ve iklim değişikliğinden kaynaklı susuzluk problemleri çektiğimiz son günlerde bizler de Nilüfer Belediyesi olarak ‘ne yapabiliriz’ diye bir çalışma yaptık. Türkiye’de bununla ilgili dağıtım yapan belediyeler var. Bu aparatı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ‘nin (İSKİ) dağıttığını öğrendik. Musluklara takılan bu aparat suyu yüzde 67 oranında tasarruf ediyor. Bunlardan elimizde 46 bin adet var. Her haneye ikişer adet vereceğiz ve ilk etapta 23 bin adet dağıtmış olacağız. Böylece bir nebze de olsa suyun tasarruflu kullanılmasına katkı sağlamış olacağız. Dağıtım konusunda muhtarlıklar da faydalanacağız. Pandemi sürecinde olduğumuz için direkt evlere ulaştıracağız. Suyun tasarruflu kullanılması hususunda bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum” dedi.

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